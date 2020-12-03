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Після появи Татарова на Банковій його рідня отримала в Києві ділянку для забудови, фото — Комментарии

Після появи Татарова на Банковій його тесть отримав в Києві ділянку для забудови — ЗМІ

3 гру 2020, 21:59
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Тесть заступника голови Офісу президента Олега Татарова отримав від Київради земельну ділянку для забудови одразу після його призначення на Банкову.

У жовтні 2019 року Олександр Павлушин заснував компанію «Дейрінг Капітал». До того він надавав послуги по організації маршрутних перевезень, повідомляє Bihus.Info.

Менше ніж за рік, у липні поточного року у Київраді був зареєстрований проект рішення про надання в оренду цій компанії 1,3 га землі у Святошинському районі строком на 10 років. Призначення ділянки — будівництво нового житлового комплексу. Вартість земельної ділянки становить близько 21 млн грн.

У вересні, коли Татаров вже став заступником голови офісу президента, цей проект рішення потрапив до порядку денного засідання Київради, де і був затверджений.

Проект рішення зареєстрували наприкінці липня, за два тижні до призначення Татарова, в порядок денний проект потрапив у вересні — вже після того, як Татаров став заступником глави ОП. Рішення про виділення землі ухвалили 24 вересня.

У «Дейрінг Капітал» відсутній будь-який будівельний бекграунд, а власниками компанії є троє людей.

Павлушин родом з Кіровоградської області, де чоловік зареєстрований як фізична особа-підприємець і займається маршрутними перевезеннями.


У січні 2020 року Татаров і його дружина Тетяна почали процес розірвання шлюбу, справа потрапила до Деснянського райсуду.

Цими днями заступник Єрмака опинився в центрі грандіозного скандалу з приводу розслідування НАБУ справи забудовника Максима Микитася.


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