Чума тебе и твоей матери — блогер на Киевщине запугивала полицейских магией, фото — Нацполиция

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Магическими способностями запугивала полицейских Киевщины блогер, ей объявили подозрение.

Алену Лоран подозревают во вмешательстве в деятельность работника правоохранительного органа. В течение двух месяцев женщина преследовала следователя Киево-Святошинского отдела полиции.

В полиции утверждают, что таким образом Лоран пыталась запугать работника полиции, чтобы та приняла положительное решение в уголовном производстве в отношении ее мужа.

«Маг» угрожала своими «способностями», начала психологически давить и отправлять на телефон сообщения с угрозами жизни и здоровью следователя.

31-летней женщине сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 343 (вмешательство в деятельность работника правоохранительного органа, судебного эксперта, работника государственной исполнительной службы, частного исполнителя) УК Украины.

Лоран в своем Instagram несколько раз прокомментировала действия полиции в отношении свего мужа, которого подозревали в хулиганстве, и назвала это «ментовским произволом». По ее словам, домой приехали оперативники и изъяли телефоны, планшет, карты Таро, книги о «магии».

Я не отрицаю, что занимаюсь эзотерикой, и то, что она этого боится, ее личные проблемы, —- пишет блогер.

Она считает, что следователь «копала» на ее мужа, хотя в деле доказательств его вины нет.

Алена Лоран (настоящее имя Алена Дюрцкая) — 31-летняя украинская телеведущая, которая работала на интернет-телевидении, известна участием в различных телешоу.