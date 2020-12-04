Зеленский в новом видео разрекламировал выборы в Кривом Роге

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Ракурс

Выборы в Кривом Роге в воскресенье, 6 декабря, призвал посетить жителей города президент Владимир Зеленский.

Глава государства обратился к жителям родного населенного пункта в новом видеообращении, которое 4 декабря обнародовала пресс-служба Офиса президента.

Зеленский призвал земляков ответственно отнестись ко второму туру выборов городского головы.

Выберите мэра, который действительно любит этот город и на которого давно заслуживает Кривой Рог, — сказал президент.

Он также призвал горожан не полениться, прийти на избирательные участки и продемонстрировать рекордную явку на местных выборах.

Пусть это будет символическая для нашего города цифра 95, — резюмировал глава государства.



Напомним, Юрий Вилкул, который лидировал на выборах 25 октября, отказался от участия во втором туре. Поэтому на повторное голосование вышли кандидат от «Слуги народа», гендиректор ЗАО «Центральный горно-обогатительный комбинат» Дмитрий Шевчик и кандидат от «Оппозиционного платформы — За жизнь», советник мэра Кривого Рога Константин Павлов. В первом туре за Вилкула проголосовали 44,96% избирателей, за Шевчика — 25,94%, а за Павлова — 9,15%.