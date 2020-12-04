Зеленський у новому відео розрекламував вибори в Кривому Розі

https://racurs.ua/ua/n147335-zelenskyy-u-novomu-video-rozreklamuvav-vybory-v-kryvomu-rozi.html

Ракурс

Вибори у Кривому Розі у неділю, 6 грудня, закликав відвідати мешканців міста президент Володимир Зеленський.

Глава держави звернувся до жителів рідного населеного пункту у новому відеозверненні, яке 4 грудня оприлюднила прес-служба Офісу президента.

Зеленський закликав земляків відповідально поставитися до другого туру виборів міського голови.

Оберіть мера, який дійсно любить це місто і на якого давно заслуговує Кривий Ріг, — сказав президент.

Він також закликав містян не полінуватися, прийти на виборчі дільниці й продемонструвати рекордну явку на місцевих виборах.

Нехай це буде символічна для нашого міста цифра 95, — резюмував глава держави.



Нагадаємо, Юрій Вілкул, котрий лідирував на виборах 25 жовтня, відмовився брати участь у повторному голосуванні. Отже, до другого туру вийшли кандидат від «Слуги народу», гендиректор ПрАТ «Центральний гірничо-збагачувальний комбінат» Дмитро Шевчик і кандидат від «Опозиційної платформи — За життя», радник міського голови Кривого Рогу Костянтин Павлов. У першому турі за Вілкула проголосували 44,96% виборців, за Шевчика — 25,94%, а за Павлова — 9,15%.