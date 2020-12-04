Вчені США назвали продукти для блокування коронавірусу, фото — DW

https://racurs.ua/ua/n147334-produkty-dlya-blokuvannya-koronavirusu-nazvaly-vcheni-ssha.html

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Вчені з Університету Північної Кароліни (США) перерахували продукти, що можуть блокувати коронавірус.

Результати свого дослідження вони опублікували у виданні Frontiers in Plant Science.

За даними дослідників, хімічні сполуки у винограді і зеленому чаю найбільш успішно перешкоджають поширенню вірусу в організмі людини. Фахівці розповіли, що у даних продуктах містяться речовини, які здатні блокувати ферменти-протеази SARS-CoV-2.

Крім цього, вчені з’ясували, що темний шоколад і какао також можуть знижувати активність ферментів коронавірусу.

Раніше група вчених з Інституту вірусології Університетської клініки Ессена (Німеччина) визначила, що чай на основі шавлії допомагає боротися з коронавірусом. Дослідники прийшли до висновку, що навіть короткочасне вживання шавлії достатнє для значного придушення відтворення вірусу.