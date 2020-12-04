Продукты для блокировки коронавируса назвали ученые СШАhttps://racurs.ua/n147334-produkty-dlya-blokirovki-koronavirusa-nazvali-uchenye-ssha.htmlРакурс
Ученые из Университета Северной Каролины (США) перечислили продукты, которые могут блокировать коронавирус.
Результаты своего исследования они опубликовали в издании Frontiers in Plant Science.
По данным исследователей, химические соединения в винограде и зеленом чае успешно препятствуют распространению вируса в организме человека. Специалисты рассказали, что в данных продуктах содержатся вещества, способные блокировать ферменты протеазы SARS-CoV-2.
Кроме этого, ученые выяснили, что темный шоколад и какао также могут снижать активность ферментов коронавируса.
Ранее группа ученых из Института вирусологии Университетской клиники Эссена (Германия) определила, что чай на основе шалфея помогает бороться с коронавирусом. Исследователи пришли к выводу, что даже кратковременное употребление шалфея достаточно для значительного подавления воспроизведения вируса.