Продукты для блокировки коронавируса назвали ученые США

https://racurs.ua/n147334-produkty-dlya-blokirovki-koronavirusa-nazvali-uchenye-ssha.html

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Ученые из Университета Северной Каролины (США) перечислили продукты, которые могут блокировать коронавирус.

Результаты своего исследования они опубликовали в издании Frontiers in Plant Science.

По данным исследователей, химические соединения в винограде и зеленом чае успешно препятствуют распространению вируса в организме человека. Специалисты рассказали, что в данных продуктах содержатся вещества, способные блокировать ферменты протеазы SARS-CoV-2.

Кроме этого, ученые выяснили, что темный шоколад и какао также могут снижать активность ферментов коронавируса.

Ранее группа ученых из Института вирусологии Университетской клиники Эссена (Германия) определила, что чай на основе шалфея помогает бороться с коронавирусом. Исследователи пришли к выводу, что даже кратковременное употребление шалфея достаточно для значительного подавления воспроизведения вируса.