Контроль рынка быстрых кредитов от НБУ — что уже сделано и чего ждать?

https://racurs.ua/n147291-kontrol-rynka-bystryh-kreditov-ot-nbu-chto-uje-sdelano-i-chego-jdat.html

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С 1 июля 2020 года Национальный банк принял на себя функции регулятора рынка небанковских финансовых услуг: страховых, лизинговых, факторинговых компаний, кредитных союзов, ломбардов и других финансовых организаций.

По состоянию на 2019 год в Украине насчитывалось свыше 950 микрофинансовых небанковских кредитных ориганизаций (МФО). Эти компании специализируются на выдаче онлайн займов на сравнительно небольшие суммы. Кредитами пользуются разные категории населения, в том числе представители малого и микробизнеса для покрытия расходов операционной деятельности.

За последний год на рынке произошел всплеск спроса, однако это никак не повлияло на систематические проблемы. Чаще всего они негативно сказывались на клиентах, а именно — на их правах в силу отсутствия закона, который напрямую регулирует деятельность МФО в Украине. В то же время каждая кредитная компания подчиняется перечню законов, регламентирующих их деятельность.

После принятия поправок в закон «О потребительском кредите», его обновленные нормы затронули и микрофинансовые организации. Например, самая резонансная поправка, за счет которой «выживали» многие мелкие организации, — ограничение лимита неустойки. Теперь максимальный размер взыскания не может превышать сумму долга более чем вдвое.

Те компании, которые работали на законных основаниях и соответствовали всем требованиям Нацкомфинуслуг, Нацбанка и других контролирующих организаций, практически не понесли урона. Нужно было только активно перестраиваться под новые требования и вносить изменения. Для заемщиков это отдельный плюс — суммы долга не смогут увеличиться десятикратно.

Какие проблемы нужно решить:

комплексный и сложный выход на рынок;

отсутствие четкости в списке разрешенных источников финансов;

неполноценная защита прав потребителей финуслуг;

высокие проценты и отсутствие доступной информации об условиях кредитования;

несоблюдение правил конфиденциальности при верификации клиентов;

несоблюдение правил Кодекса профессиональной этики по урегулированию просроченной задолженности.

Нацбанк будет применять упрощенные подходы к контролю деятельности МФО. Это связано с тем, что компании не задействуют финансы населения, поэтому стабильность финансовой системы не подвержена риску.

Что контролирует НБУ:

защиту прав клиентов (соблюдение стандартов сервиса и требований к рекламе);

доступность и прозрачность информации, которую предоставляет компания;

обеспечение безупречной деловой репутации СЕО и представителей финорганизаций;

антиконкурентную деятельность;

попытки злоупотребления деятельностью МФО.

Что в перспективе?

Финальная цель НБУ — создание идеального рынка небанковских финансовых услуг в Украине. Рынок должен быть закреплен и защищен должным образом. Заемщики должны получать качественные услуги. В то же время дискомфорт в работе (а его не избежать) как для кредитора, так и для клиента, необходимо свести к минимуму.

Благодаря внесенным в закон поправкам, сектор небанковских компаний будет работать по принципу мировых стандартов. Таким образом, «сплит» поможет реформировать и развивать данную сферу.

Потребители смогут напрямую сообщать регулятору о нарушениях или недостатках в работе МФО. Такая модель регулирования затрагивает также модернизацию требований к лицензированию. Отныне контроль осуществляется риск-ориентированным методом. При этом, если компания работает на основе собственного капитала, для нее регулирование пройдет незаметнее. В то же время банки, страховые компании и другие предприятия, работающие со средствами населения, подлежат более жесткому контролю.