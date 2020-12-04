Community PoS — надежный и перспективный вид майнинга

https://racurs.ua/n147328-community-pos-nadejnyy-i-perspektivnyy-vid-mayninga.html

Ракурс

Майнинг по алгоритму обеспечения консенсуса Community PoS на сегодняшний день является одним из самых надежных и перспективных видов майнинга. В чем же его отличие?

Основы

Распределенный реестр — это база данных, которая распределена между несколькими сетевыми узлами или вычислительными машинами. Блокчейн — это один из видов такого реестра.

В чем особенности?

Каждый узел получает информацию из других узлов и хранит полную копию реестра. Главная особенность такого реестра — отсутствие единого центра хранения данных и контролирующего органа, который подтвердит актуальность информации.

«Контролирующую» функцию выполняют сами узлы

Каждый узел сети записывает данные независимо от других, после чего происходит процесс голосования. Для внесения новой записи в распределенный реестр, большинство узлов должны подтвердить, что данные являются валидными. Процедура достижения единого согласия называется консенсусом, и именно с ее помощью происходит постоянное обновление блокчейна.

У известных алгоритмов консенсуса, таких как Proof-of-Stake, Delegated Proof-of-Stake и Proof-of-Work есть ряд достоинств и недостатков. Чтобы обеспечить эффективную работу узлов сети, компания Simcord разработала собственный алгоритм под названием Community PoS. Он способствует значительному повышению скорости обработки транзакций и увеличению пропускной способности распределенного реестра.

Подключение

Для того чтобы подключиться к Майнингу обеспечения консенсуса, пользователю необходимо выбрать один из своих Assetbox (аналог электронного кошелька) и перевести 0,0001 Bitbon на Assetbox, который уже участвует в майнинге.

Вознаграждение

Размер вознаграждения напрямую зависит от базовой и социальной мощности Assetbox.

В свою очередь, базовая мощность состоит из:

баланса корневого Assetbox/мощности корневого Assetbox;

балансов других Assetbox, подключенных к корневому Assetbox (Assetbox первой линии)/мощности Assetbox майнеров его первой линии подключения.

Социальную мощность Assetbox составляет суммарная мощность Assetbox, подключенных к первой линии и ниже.

Соответственно, от уровня разветвленности майнингового пула зависит размер вознаграждения майнера.

Участие в майнинге Bitbon — дополнительная возможность повысить свой доход как для новичка, так и для профессионального майнера. Майнинг гарантирует честное вознаграждение, которое будет распределено между всеми участниками, согласно вложенным средствам и усилиям.