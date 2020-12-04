Підтримка бізнесу на карантині — про що три схвалених у Раді закони, фото — Суспільне

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Закони про підтримку малого бізнесу під час карантину ухвалила Верховна Рада 4 грудня.

Йдеться про документи, які передбачають матеріальну підтримку бізнесу під час посиленого карантину, і списання податкового боргу. Для впровадження цих заходів нардепи також змінили державний бюджет на 2020 рік. Їх вніс раніше в парламент президент України.

ФОПи й наймані працівники можуть отримати до 8 тис. грн допомоги. Про це йдеться у законопроекті 4429, який в першому читанні і в цілому ухвалила Рада. За закон проголосували 297 депутатів.

За те, щоб спікер парламенту Дмитро Разумков негайно підписав цей законопроект проголосував 301 нардеп.

На 8 тис. грн одноразової допомоги претендують понад мільйон українців. Підприємці отримають гроші в разі закриття, працівники — в разі звільнення.

Виплату не отримають наймані працівники, за яких не нараховано Єдиний соціальний внесок за третій квартал 2020 року, а також ті, що працюють за сумісництвом, або отримують зарплату більше 30 тис грн на місяць.

Передбачається, що виплати будуть здійснюватися через додаток «Дія».

Згідно з пояснювальною запискою, законопроектом про соцпідтримку пропонувалося:

забезпечити одноразові виплати застрахованим особам, які можуть втратити частину заробітної плати чи доходу у разі посилення карантину, а також одноразової матеріальної допомоги суб'єктам господарювання задля збереження робочих місць найманих працівників та одноразової компенсації;

протягом строку дії карантину та шести місяців після закінчення забезпечити можливість отримання держпідтримки малого і середнього бізнесу сфери громадського харчування;

скасувати стягнення орендної плати за договорами оренди державного і комунального майна у період дії карантину для суб'єктів господарювання, діяльність яких була заборонена у зазначений період;

не застосовувати під час дії карантину та після його закінчення норму щодо призупинення дії та анулювання ліцензій на роздрібну торгівлю алкогольними напоями у разі несвоєчасної плати за ліцензію;

включати до страхового стажу особи період, протягом якого застрахована особа отримувала допомогу по частковому безробіттю;

надати можливість підприємцям доплатити до розміру мінімального страхового внеску за місяці часткового зменшення доходу на період карантину.

Крім того, у Раді сьогодні змінили Податковий кодекс для підтримки бізнесу. Рада схвалила за основу та в цілому законопроект № 4430. «За» проголосували 302 нардепи.

Згідно з законом, списується податковий борг платникам податків у разі, якщо сукупний розмір боргу платника за усіма податками і зборами не перевищує 3 тис. 60 гривень і його не погашено станом на 1 листопада 2020 року.

До 29 грудня 2021 року відстрочується погашення податкового боргу платників податків — фізичних осіб, у тому числі самозайнятих осіб, що у загальній сумі не перевищує 6,8 тис. грн.

Передбачається списати пеню та штрафні санкції у разі самостійної сплати платниками податків податкового боргу за основним платежем протягом 6 місяців з дня набрання чинності цим законом.

Поріг обсягу податкового боргу для застосування заходів щодо його стягнення збільшується до 3 тис. 60 гривень.

Згідно з документом, не будуть оподатковувати ПДФО та податком на прибуток підприємств доходи (матеріальну допомогу, компенсації), отримані відповідно до закону про соцпідтримку застрахованих осіб та суб'єктів господарювання на період карантину через коронавірус.

Платники єдиного податку першої групи звільняються від сплати цього податку за грудень 2020 року та січень — травень 2021 року.

Звільняються від нарахування, обчислення та сплати єдиного внеску платники єдиного податку першої групи в частині сум, що підлягають нарахуванню, обчисленню та сплаті за періоди з 1 по 31 грудня 2020 року, з 1 по 31 січня, з 1 по 28 лютого, з 1 по 31 березня, з 1 по 30 квітня та з 1 по 31 травня 2021 року за себе. Визначається, що такі періоди включаються до страхового стажу.

Крім того, у парламенті сьогодні змінили державний бюджет на 2020 рік. Ці зміни направлені на підтримку бізнесу на час карантину.

За відповідний законопроект № 4431 в цілому проголосували 304 нардепи.

Закон змінив показники ст. 28 закону про держбюджет-2020. Вони дозволяють спрямовувати кошти Фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19 та її наслідками на надання: