Фармкомпанія з Харкова спростовує виробництво російської COVID-вакцини — вакцина від коронавірусу

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Виробництво російської вакцини від коронавірусної хвороби COVID-19 «Спутник-V» налагодила одна з харківських фармкомпаній. Таку заяву 8 грудня оприлюднив Російський фонд прямих інвестицій (РФПІ) після зустрічі з одіозним політиком Віктором Медведчуком.

РФПІ готові виробляти вакцину в Україні і подати документи для її реєстрації. Випуск готової форми вакцини на території України вже налагодила одна з провідних фармацевтичних компаній — АТ «Біолік», — йдеться у заяві.

Компанія «Біолік» розташована у Харкові та займається виробництвом бактеріальних вакцин. Її прес-служба у вівторок оприлюднила заяву-спростування інформації про освоєння технології виробництва готової форми вакцини проти коронавірусу. Там зауважили, що підприємство володіє потужностями для виробництва вакцини за умови наявності її державної реєстрації.

АТ «Біолік» як національний виробник вакцин технічно здатний здійснити виробництво вакцини від коронавірусу, але лише за наявності її державної реєстрації в Україні. «Біолік» не підписувало жодних контрактів, не отримувало ніяких трансферних технологій щодо виробництва вакцини «Супутник V», або будь-яких інших вакцин проти коронавірусу, і ніколи не виробляло таких вакцин на технологічній базі компанії, — зауважили у харківській компанії.

Також там додали, що виробництво будь-якого лікарського засобу можливе «лише за умови його державної реєстрації».

Нагадаємо, п’ять медиків захворіли на COVID-19 після щеплення російською вакциною. Раніше у Міністерстві охорони здоров’я повідомили, що не ведуть переговорів на державному рівні стосовно закупівлі чи отримання російських вакцин.