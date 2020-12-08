Фармкомпания из Харькова опровергла заявление Москвы о производстве российской COVID-вакцины — детали

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Производство российской вакцины от коронавирусной болезни COVID-19 «Спутник-V» наладила одна из харьковских фармкомпаний. Такое заявление 8 декабря обнародовал Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) после встречи с одиозным политиком Виктором Медведчуком.

РФПИ готов производить вакцину в Украине и подать документы для ее регистрации. Выпуск готовой формы вакцины на территории Украины уже наладила одна из ведущих фармацевтических компаний — АО «Биолек», — говорится в заявлении.

Компания «Биолек» расположена в Харькове и занимается производством бактериальных вакцин. В ее пресс-службе во вторник обнародовали опровержение информации об освоении технологии производства готовой формы вакцины от коронавируса. Там отметили, что предприятие обладает мощностями для производства вакцины при наличии ее государственной регистрации.

АО «Биолек» как национальный производитель вакцин технически способен осуществить производство вакцины от коронавируса, но только при наличии ее государственной регистрации в Украине. «Биолек» не подписывал никаких контрактов, не получал никаких трансферных технологий по производству вакцины «Спутник V», либо любых других вакцин против коронавируса и никогда не производил таких вакцин на технологической базе компании, — отметили в харьковской компании.

Также там добавили, что производство любого лекарственного средства возможно «только при условии его государственной регистрации».

Напомним, пять медиков заболели COVID-19 после прививки российской вакциной. Ранее в Министерстве здравоохранения сообщили, что не ведут переговоров на государственном уровне о закупке или получении российских вакцин.