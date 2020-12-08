Сроки и исполнителей вакцинации от COVID-19 назвали в Минздраве. Фото: np.pl.ua

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Вакцина против коронавируса будет широкодоступной в Украине не раньше осени 2021 года.

Первыми в Украине начнут вакцинировать группы риска, а уже после этого власти будут закупать препарат для широкого доступа населению. Об этом 8 декабря заявил и. о. главы Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины Игорь Кузин в эфире канала «Украина 24».

Надо заметить, что у нас большое количество групп риска. Мы рассчитываем, что широкий доступ вакцины, то есть появление в аптеках, произойдет не раньше, чем осенью 2021 года. Это будет широкий доступ к вакцинации, — заверил он.



По словам Кузина, вакцинацию в основном будут осуществлять за счет мобильных бригад, но не исключается, что будут привлекать и стационарные пункты прививки. В Минздраве планируют, что мобильные бригады смогут сделать прививки около 800 тыс. украинцев ежемесячно. До миллиона прививок на местах можно будет сделать, если будут привлекать и стационарные пункты.

Напомним, Министерство здравоохранения Украины запросило у Соединенных Штатов Америки вакцину от коронавирусной болезни COVID-19.