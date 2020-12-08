В вакцине от коронавируса нуждается ряд стран мира, фото: «Твой город»

https://racurs.ua/n147466-stepanov-rasskazal-pochemu-ukraina-zaslujivaet-prioritetnyh-postavok-vakciny-ot-covid-19-video.html

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Вакцину от коронавирусной болезни COVID-19 запросило Министерство охраны здоровья Украины у США.

Глава Минздрава Максим Степанов во время разговора с временно поверенным в делах США в Украине Кристиной Квин обратился с просьбой рассмотреть Украину как потенциального приоритетного кандидата на получение вакцины «по программе использования в чрезвычайных ситуациях и борьбы с биотехнологическими катастрофами». Об этом Степанов сообщил сегодня, 8 декабря, во время брифинга.

Почему я считаю, что Украина заслуживает, в отличие от других стран? — отметил министр. — Потому что для нас, страны, которая находится в условиях российской агрессии, это все есть такие особые условия. И мы настаиваем на том, что Украина, в данном случае, должна быть приоритетом.

По словам Степанова, Квин заверила его, что проведет соответствующие консультации с правительством США.

Министр отметил, что сегодня все компании, которые провели все три стадии клинических исследований вакцины от COVID-19, являются американскими — это Pfizer, Moderna и Novavax.

Понятно, что Украина ведет переговоры и со всеми остальными компаниями, которые находятся на завершающей третьей стадии, — добавил он.

В то же время американское издание Washington Post со ссылкой на информированные источники сообщает, что вакцины от Pfizer может не хватить и самим США.

По словам источников, Pfizer сообщила администрации действующего президента США Дональда Трампа, что не сможет предоставить значительное количество дополнительных доз вакцины против COVID-19 до конца июня или июля, поскольку другие страны скупили большую часть запасов.

Это означает, что правительство США, возможно, не сможет нарастить поставки этой вакцины так быстро, как планировалось, чтобы провести всеобщую вакцинацию до конца весны или начале лета.

Напомним, в ВОЗ недавно сделали неожиданное заявление о вакцинации от коронавируса.