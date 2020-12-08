Вакцину від коронавірусу потребує низка країн світу, фото: «Твоє місто»

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Вакцину від коронавірусної хвороби COVID-19 запросило Міністерство охорони здоров’я (МОЗ) України у США.

Очільник МОЗ Максим Степанов під час розмови з тимчасово повіреною у справах США в Україні Крістіною Квін звернувся з проханням розглянути Україну як потенційного пріоритетного кандидата на отримання вакцини «за програмою використання у надзвичайних ситуаціях та боротьби з біотехнологічними катастрофами». Про це Степанов повідомив сьогодні, 8 грудня, під час брифінгу.

Чому я вважаю, що Україна заслуговує, на відміну від інших країн? — зазначив міністр. — Тому що для нас, країни, яка знаходиться в умовах російської агресії, це все є такі особливі умови. І ми наполягаємо на тому, що Україна, в даному випадку, повинна бути пріоритетом.

За словами Степанова, Квін запевнила його, що проведе відповідні консультації з урядом США.

Міністр зазначив, що сьогодні всі компанії, які провели всі три стадії клінічних досліджень вакцини від COVID-19, є американськими — це Pfizer, Moderna та Novavax.

Зрозуміло, що Україна веде перемовини і з усіма рештою компаній, які перебувають на завершальній третій стадії, — додав він.

Водночас американське видання Washington Post з посиланням на інформовані джерела повідомляє, що вакцини від Pfizer може не вистачити і самим США.

За словами джерел, Pfizer повідомила адміністрації чинного президента США Дональда Трампа, що не зможе надати значну кількість додаткових доз вакцини проти COVID-19 до кінця червня або липня, оскільки інші країни скупили більшу частину запасів.

Це означає, що уряд США, можливо, не зможе наростити поставки цієї вакцини так швидко, як планувалося, щоб провести загальну вакцинацію до кінця весни або початку літа.

Нагадаємо, у ВООЗ нещодавно зробили несподівану заяву щодо вакцинації від коронавірусу.