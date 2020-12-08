Вакцинація від коронавірусу — у ВООЗ оприлюднили несподівану заяву, фото — DW

https://racurs.ua/ua/n147465-vakcynaciya-vid-koronavirusu-u-vooz-opryludnyly-nespodivanu-zayavu.html

Ракурс

Вакцинація від коронавірусу не повинна бути обов’язковою. Експерти ВООЗ заявили, що є певні ситуації, коли робити щеплення доведеться в обов’язковому порядку, наприклад, медикам у відділеннях інтенсивної терапії. Але в інших випадках люди повинні добровільно брати участь в імунізації. При цьому розгортання кампаній з вакцинації слід проводити акуратно і обережно.

Директор ВООЗ із надзвичайних ситуацій у сфері охорони здоров’я Майкл Райан на брифінгу 8 грудня наголосив, що люди повинні самостійно ухвалювати рішення щодо того, чи потрібно їм вакцинуватись.

Потрібно переконувати людей, залучати до вакцинації. Ми повинні переконувати людей, вести діалог з цього питання. Є певні обставини, при яких уряди можуть вимагати обов’язкової вакцинації. Але краще цього уникнути. Набагато краще інформувати населення, розповідати їм про переваги, щоб люди добровільно брали участь у вакцинації, — розповів Райан.

Директор відділу ВООЗ з імунізації Кейт О’Брайан розповіла, що особливу рекомендацію вакцинуватись можуть отримати медики у відділеннях інтенсивної терапії.

Можуть бути країни або ситуації в країнах, де через професійні обставини необхідно або наполегливо рекомендується пройти вакцинацію, — сказала О’Брайан.

Тим часом Велика Британія починає масову вакцинацію від коронавірусу. Вже сьогодні у країні почнуть робити щеплення пріоритетним категоріям населення. Зокрема, такими вважають працівників і мешканців будинків для літніх, медиків і людей старших за 80 років.

Вакцинуватимуть їх препаратом, спільно розробленим німецькою компанією BioNTech та американською компанією Pfizer. Очікується, що 800 тис. доз цієї вакцини будуть доступні у країні вже протягом першого тижня щеплень.

Велика Британія — одна з найбільш постраждалих від коронавірусу країна Європи. Там хвороба забрала понад 61 тис. життів.