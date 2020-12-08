В Україні триває епідемія коронавірусу, фото:

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Коронавірус в Україні продовжує активно поширюватися серед населення. Втім, офіційна статистика свідчить про певні позитивні моменти в останні дні.

Станом на 8 грудня кількість тих, хто одужав за минулу добу, перевищила кількість нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук.

Друзі, маємо позитивну статистику, — наголосив міністр.

За його словами, за результатами доби зафіксовано 10 тис. 811 нових випадків коронавірусу, в той час, як одужали 12 тис. 860 хворих.

Серед нових випадків захворювання — 520 дітей та 512 медпрацівників.

Найбільше нових випадків коронавірусу за добу зафіксували в таких регіонах України:

Києві — 1 тис. 475 випадків;

Одеській області — 1 тис. 43 випадки;

Запорізькій області — 948 випадків;

Полтавській області — 916 випадків;

Черкаській області — 746 випадків.

Госпіталізували за добу 1 тис. 319 осіб. Наразі на коронавірус в Україні хворіють понад 382 тис. осіб. Про це свідчать дані сервісу РНБО з відстеження поширення COVID-19.

Померли за добу 195 хворих на коронавірус.

За добу проведено 55 тис. 70 тестувань на COVID-19.

За весь час епідемії коронавірусу в Україні:

захворіли — 832 тис. 758 осіб;

померли — 13 тис. 928 хворих;

одужали — 436 тис. 564 пацієнти.

Нагадаємо, нещодавно в Україні було зафіксоване значне зменшення кількості нових випадків COVID-19.