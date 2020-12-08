Коронавірус в Україні — Степанов заявив про позитивну статистику (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n147464-koronavirus-v-ukrayini-stepanov-zayavyv-pro-pozytyvnu-statystyku-infografika.htmlРакурс
Коронавірус в Україні продовжує активно поширюватися серед населення. Втім, офіційна статистика свідчить про певні позитивні моменти в останні дні.
Станом на 8 грудня кількість тих, хто одужав за минулу добу, перевищила кількість нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук.
Друзі, маємо позитивну статистику, — наголосив міністр.
За його словами, за результатами доби зафіксовано 10 тис. 811 нових випадків коронавірусу, в той час, як одужали 12 тис. 860 хворих.
Серед нових випадків захворювання — 520 дітей та 512 медпрацівників.
Найбільше нових випадків коронавірусу за добу зафіксували в таких регіонах України:
- Києві — 1 тис. 475 випадків;
- Одеській області — 1 тис. 43 випадки;
- Запорізькій області — 948 випадків;
- Полтавській області — 916 випадків;
- Черкаській області — 746 випадків.
Госпіталізували за добу 1 тис. 319 осіб. Наразі на коронавірус в Україні хворіють понад 382 тис. осіб. Про це свідчать дані сервісу РНБО з відстеження поширення COVID-19.
Померли за добу 195 хворих на коронавірус.
За добу проведено 55 тис. 70 тестувань на COVID-19.
За весь час епідемії коронавірусу в Україні:
- захворіли — 832 тис. 758 осіб;
- померли — 13 тис. 928 хворих;
- одужали — 436 тис. 564 пацієнти.
Нагадаємо, нещодавно в Україні було зафіксоване значне зменшення кількості нових випадків COVID-19.