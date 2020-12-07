Рекордно низьку кількість нових COVID-інфікованих виявили в Україні — статистика МОЗ — коронавірус

Рекордно низьку кількість нових COVID-інфікованих виявили в Україні — дані МОЗhttps://racurs.ua/ua/n147412-rekordno-nyzku-kilkist-novyh-covid-infikovanyh-vyyavyly-v-ukrayini-dani-moz.htmlРакурс
Коронавірус в Україні пішов на спад у перші вихідні грудня — станом на ранок 7 грудня лабораторно підтверджено понад 8,6 тис. нових випадків респіраторної хвороби COVID-19. Загалом з початку пандемії коронавірусу захворіло майже 822 тис. українців.
Про це у Фейсбук в понеділок повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.
8 тис. 641 новий випадок коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні. Зокрема, захворіли 390 дітей та 284 медпрацівники, — написав глава МОЗ.
За інформацією міністра, у неділю госпіталізували 1 тис. 37 осіб. На жаль, коронавірусна інфекція забрала життя 145 громадян.
Також за минулу добу:
одужало — 5 тис. 123 особи;
здійснено тестувань — 33 тис. 502 (методом ПЛР та ІФА).
За весь час пандемії в Україні захворіло майже 822 тис. осіб, а одужало — понад 423 тис. пацієнтів. З весни зафіксовано 13 тис. 733 летальні випадки.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у:
Києві — 1 тис. 526;
Дніпропетровській області — 960;
Одеській області — 662;
Київській області — 635;
Сумській області — 477.
Нагадаємо, станом на 6 грудня в Україні було 11 тис. 590 нових випадків COVID-19 за добу.