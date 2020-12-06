Коронавірус у регіонах. Фото: Telegram

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Коронавірус в Україні продовжує розповсюджуватися з шаленою швидкістю. Так, за минулу добу, 5 грудня, вірус виявили у 11 тис. 590 громадян.

Усього з початку епідемії коронавірусу в Україні заразилася 813 тис. 306 осіб. Подолали коронавірус станом на вчора 6 тис. 48 людей, а в цілому вже одужала 418 тис. 581 особа. Про це повідомив Центр громадського здоров’я МОЗ.

Померли від хвороби 167 осіб. Загальна кількість жертв становить 13 тис. 588 людей. Підозр на коронавірус із початку епідемії виявили 903 тис. 113.



Найбільше нових випадків коронавірусу зафіксували у м. Києві (1 тис. 518 хворих), Одеській області (1 тис. 2 інфікованих) та у Запорізькій області (817 нових випадків). Найменша кількість випадків COVID-19 5 грудня фіксувалася у Вінницькій та Луганській областях — 111 та 117 випадків відповідно.





Динаміка розповсюдження коронавірусу у регіонах така:

м. Київ — 79 тис. 809 (+1 тис. 518);

Вінницька область — 18 тис. 587 (+111);

Волинська область — 26 тис. 19 (+226);

Дніпропетровська область — 44 тис. 80 (+798);

Донецька область — 25 тис. 547 (+434);

Житомирська область — 31 тис. 967 (+428);

Закарпатська область — 24 тис. 541 (+211);

Запорізька область — 36 тис. 539 (+817);

Івано-Франківська область — 39 тис. 373 (+315);

Київська область — 43 тис. 219 (+809);

Кіровоградська область — 6 254 (+183);

Луганська область — 7 тис. 27 (+117);

Львівська область — 49 тис. 831 (+451);

Миколаївська область — 21 тис. 144 (+410);

Одеська область — 51 тис. 148 (+1 тис. 2);

Полтавська область — 25 тис. 228 (+291);

Рівненська область — 33 тис. 508 (+316);

Сумська область — 33 тис. 181 (+497);

Тернопільська область — 29 тис. 594 (+228);

Харківська область — 59 тис. 285 (+663);

Херсонська область — 11 тис. 915 (+184);

Хмельницька область — 32 тис. 286 (+430);

Черкаська область — 26 тис. 809 (+577);

Чернівецька область — 35 тис. 152 (+228);

Чернігівська область — 21 тис. 263 (+346).

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що вакцина від коронавірусу, яка розроблялася відразу кількома країнами світу, вже готова та пройшла фінальні випробування. До кінця 2021 року безкоштовну вакцину отримають понад 20 млн українців. Першими одержувачами вакцини будуть групи ризику.