Хто отримає вакцину від коронавірусу першим, розповіли у МОЗ

Ляшко. Фото: Ліга

https://racurs.ua/ua/n147388-hto-otrymaie-vakcynu-vid-koronavirusu-pershym-rozpovily-u-moz.html

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Вакцина від коронавірусу, яка розроблялася відразу кількома країнами світу, вже готова та пройшла фінальні випробування. До кінця 2021 року безкоштовну вакцину отримають понад 20 млн українців.

Першими одержувачами вакцини будуть групи ризику. Про це повідомив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

За його словами, безкоштовна вакцинація в Україні буде доступна для таких груп населення:

медичні працівники, включно з тими, хто перебуває на передовій боротьби з коронавірусом;

військовослужбовці, які беруть участь в операції Об'єднаних сил;

соціальні працівники;

особи, що проживають у закладах з надання довгострокового догляду та підтримки, а також персонал таких закладів;

люди похилого віку (від 60 років);

освітяни;

працівники важливих структур державної безпеки, включаючи Державну службу України з надзвичайних ситуацій, Національну поліцію України, Національну гвардію України, Службу безпеки України, військовослужбовців Збройних Сил України, Міністерство внутрішніх справ України;

особи, що перебувають у місцях обмеження волі та слідчих ізоляторах та працівники таких установ;

особи із супутніми захворюваннями (люди, у яких діагностовано захворювання ендокринної системи, серцево-судинні захворювання, хронічні захворювання дихальних шляхів, хронічні захворювання нервової системи, хронічні захворювання сечовидільної системи, онкологічні захворювання, хронічні захворювання органів кровотворення та крові).

Наголошується, що встановлення пріоритетності цільових груп населення, які отримають безкоштовну вакцинацію, узгоджується з рекомендаціями Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), зазначають у Міністерстві.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що вакцина від коронавірусної хвороби COVID-19 світових виробників очікується в Україні на кінець першого — початок другого кварталу 2021 року. Наразі МОЗ перебуває на стадії фіналізації домовленостей зі світовими виробниками вакцин, які пройшли третю стадію клінічних випробувань. Йдеться, зокрема, про фармкомпанію Pfizer.