Вакцини самі собою не зможуть повністю ліквідувати коронавірус. Фото: 5 к анал

https://racurs.ua/ua/n147361-vakcyny-sami-po-sobi-ne-likviduut-pandemiu-koronavirusu-vooz.html

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Вакцини від коронавірусу не дозволять звести на нуль поширення коронавірусної хвороби COVID-19.

Такі вакцини дозволять прийти до «нової нормальності» тільки в поєднанні зі збереженням всіх наявних заходів з контролю над пандемією. Таку заяву зробив директор програми Всесвітньої організації охорони здоров’я з надзвичайних ситуацій Майкл Райан під час виступу на спецсесії Генасамблеї ООН, повідомляється в Twitter ВООЗ.

Водночас керівник ВООЗ Тедрос Гебреісус наголосив, що прогрес у сфері розробки вакцин допомагає організації, і «ми починаємо бачити світло в кінці тунелю». При цьому фахівці стурбовані тим, більшість людей гадають, що пандемія закінчилась, хоча насправді вона триває.

Як відомо, за час пандемії коронавірусу в світі зафіксували майже 66 млн випадків зараження COVID-19, понад 1,5 млн людей померли. Майже 45 млн хворих одужали.

Раніше у ВООЗ заявили, що на Європу очікує третя хвиля пандемії коронавірусу вже на початку 2021 року. Зазначається, що нова хвиля виникне через недостатність розвинутості інфраструктури.

Нагадаємо, днями Всесвітня організація охорони здоров’я посилила правила носіння масок під час пандемії коронавірусу. Наприклад, слід носити маску у погано провітрюваних будівлях, незалежно від можливості дотримуватися дистанції.