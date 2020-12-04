Таємницю появи Місяця розкрили вчені. Фото: goodfon.com

https://racurs.ua/ua/n147360-taiemnycu-poyavy-misyacya-rozkryly-brytanski-vcheni.html

Ракурс

Таємницю появи Місяця, який з’явився внаслідок зіткнення Землі з малою планетою 4,5 млрд років тому, розкрили британські науковці.

Вчені Даремського університету у Великобританії змоделювали процес формування природного супутника Землі за допомогою високопродуктивних обчислень на суперкомп’ютері DiRAC. Про розкриття таємниці появи Місяця повідомляється в матеріалі, який опублікований у журналі Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

Дослідники простежили за долею речовини, яку викинуло в космос, впродовж чотирьох днів після зіткнення Землі та планети Тейї, завбільшки з Марс. У ході дослідження вдалося дізнатися, що, якщо ця планета не оберталася, то зіткнення призвело до викиду речовини, що становить 80% маси Місяця.

Ця речовина під дією власної гравітації формувала небесне тіло. При невеликій швидкості обертання утворювався об'єкт, схожий на сучасний Місяць.

Модельований згусток також має невелике залізне ядро, схоже на ядро місяця, з зовнішнім шаром матеріалів, «запозичених» у Землі і Тейї. Науковці у подальшому планують вивчити інші сценарії зіткнення, щоб побачити, до яких результатів вони приведуть.

Нагадаємо, 2 грудня китайський космічний апарат «Чан'е-5» сів на поверхню Місяця, щоб зібрати 2 кг зразків місячного ґрунту і потім доставити його на Землю.