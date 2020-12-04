Тайну появления Луны раскрыли ученые. Фото: goodfon.com

https://racurs.ua/n147360-taynu-poyavleniya-luny-raskryli-britanskie-uchenye.html

Ракурс

Тайну появления Луны, которая появилась в результате столкновения Земли с малой планетой 4,5 млрд лет назад, раскрыли британские ученые.

Ученые Даремского университета в Великобритании смоделировали процесс формирования естественного спутника Земли с помощью высокопроизводительных вычислений на суперкомпьютере DiRAC. О раскрытии тайны появления Луны сообщается в материале, который опубликован в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

Исследователи проследили за судьбой вещества, которое выбросило в космос, в течение четырех дней после столкновения Земли и планеты Тейи, величиной с Марс. В ходе исследования удалось узнать, что, если эта планета не вращалась, то столкновение привело к выбросу вещества, что составляет 80% массы Луны.

Это вещество под действием собственной гравитации формировало небесное тело. При небольшой скорости вращения образовывался объект, похожий на современную Луну.

Моделируемый сгусток также имеет небольшое железное ядро, похожее на ядро Луны, с внешним слоем материалов, «заимствованных» у Земли и Тейи. Ученые в дальнейшем планируют изучить другие сценарии столкновения, чтобы увидеть, к каким результатам они приведут.

Напомним, 2 декабря китайский космический аппарат «Чанъэ-5» сел на поверхность Луны, чтобы собрать 2 кг образцов лунного грунта и затем доставить его на Землю.