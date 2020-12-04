НАПК попросила Зеленского ветировать закон №4460-д. Фото: galinfo.com.ua

https://racurs.ua/n147359-napk-poprosila-zelenskogo-vetirovat-zakon-ob-otvetstvennosti-za-loj-v-deklaraciyah.html

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Ветировать принятый закон № 4460-д об ответственности за ложь в декларациях просят президента Владимира Зеленского.

Глава Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Александр Новиков направил главе государства соответствующее письмо. В нем глава НАПК отметил, что этот закон не предусматривает тюремное заключение чиновников, которые указали в декларации недостоверную информацию, или умышленно не подают е-декларацию. Об этом 4 декабря сообщила пресс-служба НАПК в Facebook.

Таким образом, эти деяния Верховная Рада признает не преступлениями, а уголовными проступками. То есть, коррупционера могут вообще освободить от ответственности в случае искреннего раскаяния, — говорится в письме.



Напомним, 4 декабря Верховная Рада приняла закон № 4460-д и вернула ответственность за недостоверное декларирование. Новацию приняли после долгих дебатов в парламенте.

В новом законе за ложь в декларации предусматривается штраф и ограничение свободы, но не заключение. Например, чиновников, которые не задекларировали имущество на сумму от 9 млн грн, будут наказывать штрафом от 51 до 85 тыс. грн, общественными работами или ограничением свободы до двух лет с лишением права занимать определенные должности.