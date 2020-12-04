Боевики блокируют работу пяти КПВВ на Донбассе. Фото: nikvesti.com

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Блокируют работу ряда контрольных пунктов въезда-выезда на Донбассе пророссийские боевики.

Незаконные вооруженные формирования ОРДЛО продолжают блокировать работу пяти из семи контрольных пунктов въезда-выезда вдоль линии разграничения. Сейчас пешеходов и автомобили пропускают только через КПВВ «Станица Луганская» и «Новотроицкое». Об этом сообщило командование операции Объединенных сил в Facebook.

По состоянию на 4 декабря не работают контрольные пункты въезда-выезда «Марьинка», «Майорское», «Счастье», «Золотое» и «Гнутово». При этом с территории, подконтрольной украинскому правительству, пропуск осуществляется с 8.00 до 16.00.

Всего российские наемники не допустили на временно оккупированную территорию Украины 14 граждан, из которых девять напротив КПВВ «Станица Луганская», двух напротив пункта «Новотроицкое» и трех напротив пункта «Марьинка», — отметили в штабе.

Напомним, 10 ноября Украина открыла контрольные пункты въезда-выезда на Донбассе. В тот день заработали КПВВ «Гнутове», «Марьинка «Майорское» (Донецкая область), «Станица Луганская», «Счастье» и «Золотое». В то же время в ОРДЛО блокировали работу пунктов пропуска и возвращали граждан на контролируемую Украиной сторону линии разграничения.