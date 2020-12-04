Бойовики блокують роботу п’яти КПВВ на Донбасі. Фото: nikvesti.com

https://racurs.ua/ua/n147358-boyovyky-blokuut-robotu-p-yaty-kpvv-na-donbasi.html

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Блокують роботу низки контрольних пунктів в’їзду-виїзду на Донбасі проросійські бойовики.

Незаконні збройні формування ОРДЛО продовжують блокувати роботу п’яти з семи контрольних пунктів в’їзду-виїзду вздовж лінії розмежування. Наразі пішоходів та автомобілі пропускають лише через КПВВ «Станиця Луганська» та «Новотроїцьке». Про це повідомило командування операції Об'єднаних сил у Facebook.

Станом на 4 грудня не працюють контрольні пункти в’їзду-виїзду «Мар'їнка», «Майорське», «Щастя», «Золоте» та «Гнутове». При цьому з території, яка підконтрольна українському уряду, пропуск здійснюється щоденного з 8.00 до 16.00.

Всього російські найманці не допустили на тимчасово окуповану територію України 14 громадян, з яких дев’ятьох навпроти КПВВ «Станиця Луганська», двох навпроти пункту «Новотроїцьке» та трьох навпроти пункту «Мар'їнка», — зазначили в штабі.

Нагадаємо, 10 листопада Україна відкрила контрольні пункти в’їзду-виїзду на Донбасі. Того дня запрацювали КПВВ «Гнутове», «Мар'їнка, «Майорське» (Донецька область), «Станиця Луганська», «Щастя» та «Золоте». Водночас в ОРДЛО блокували роботу пунктів пропуску та повертали громадян на контрольований Україною бік лінії розмежування.