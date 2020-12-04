Зеленський рекомендував не вводити локдаун в Україні. Фото: Офіс президента

https://racurs.ua/ua/n147357-proty-zaprovadjennya-lokdaunu-u-grudni-vystupyv-zelenskyy-video.html

Ракурс

Не оголошувати локдаун в грудні рекомендував президент Володимир Зеленський українському уряду.

Глава держави зазначив, що карантин вихідного дня був ефективним і ситуація з коронавірусом в Україні контрольована. Президент упевнений, що медична система витримає нові хвилі зараження. Про це Зеленський заявив у відеозверненні, опублікованому у Facebook.

Карантин вихідного дня, яке б до нього не було ставлення, дав свій результат. Щоденна кількість захворілих людей перестала зростати на стільки стрімко, а тому нам вдалося збити цю динаміку, тому медична система не пропустила нокаутуючих ударів, тому вона справляється і вона витримає, — зазначив він.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні верховної Ради 4 грудня заявив, що уряд не планує посилювати карантин в грудні. Очільник уряду запевнив, що медична система до кінця грудня точно витримає навантаження, спричинене пандемією.

Повний перелік можливих обмежень буде оприлюднений на засіданні Кабміну уже наступної середи, 9 грудня.