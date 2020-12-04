Дотримання соціальної дистанції поліція Філіппін контролюватиме палицями. Фото: rbk.ru

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Контролювати дотримання соціальної дистанції за допомогою палиць з ротанга вирішила поліція міста Маніла — столиці Філіппін.

Військовослужбовці та співробітники поліції спільно з оперативниками підрозділу з боротьби з COVID-19 патрулюватимуть вулиці міста й матимуть при собі палиці з ротанга. Кийками силовики будуть гамселити всіх порушників. Про це заявив генерал-лейтенант Цезар Бінаг, повідомляє Reuters.

За його словами, філіппінська влада наказала збільшити число співробітників правоохоронних органів і солдатів у місцях скупчення людей. Силовиків побільшає на ринках, поблизу торговельних центрів та церков, у портах. З березня цього року на Філіппінах зафіксували понад 700 тис. порушень карантину, який був запроваджений у рамках боротьби з коронавірусом.

Як відомо, на Філіппінах виявили понад 436 тис. випадків зараження коронавірусом, а померли понад 8,5 тис. хворих.

Нагадаємо, Всесвітня організація охорони здоров’я посилила правила носіння масок під час пандемії коронавірусу. Рекомендується носити маски поза приміщеннями, якщо фізично неможливо дотримуватися дистанції як мінімум метр. У школах та магазинах теж рекомендується носити маски, якщо дистанції не вдається дотримуватися.