Соблюдение социальной дистанции полиция Филиппин будет контролировать палками. Фото: rbk.ru

https://racurs.ua/n147356-sobludenie-socialnoy-distancii-na-filippinah-budut-kontrolirovat-palkami.html

Ракурс

Контролировать соблюдение социальной дистанции с помощью палок из ротанга решила полиция города Манила — столицы Филиппин.

Военнослужащие и сотрудники полиции совместно с оперативниками подразделения по борьбе с COVID-19 будут патрулировать улицы города и будут иметь при себе палки из ротанга. Дубинками силовики будут бить всех нарушителей. Об этом заявил генерал-лейтенант Цезарь Бинаг, сообщает Reuters.

По его словам, филиппинские власти приказали увеличить число сотрудников правоохранительных органов и солдат в местах скопления людей. Силовиков станет больше на рынках, вблизи торговых центров и церквей, в портах. С марта этого года на Филиппинах зафиксировали более 700 тыс. нарушений карантина, который был введен в рамках борьбы с коронавирусом.

Как известно, на Филиппинах обнаружили более 436 тыс. случаев заражения коронавирусом, а умерли более 8,5 тыс. больных.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения ужесточила правила ношения масок во время пандемии коронавируса. Рекомендуется носить маски вне помещений, если физически невозможно соблюдать дистанцию как минимум метр. В школах и магазинах тоже рекомендуется носить маски, если дистанции не удается соблюдать.