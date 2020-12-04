Три опасных для употребления алкоголя периода жизни назвали ученые. Фото: depositphotos.com

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Алкоголь вредно употреблять для здоровья в определенных периодах жизни человека.

Есть три периода, когда употребление спиртного наносит человеку наибольший вред независимо от дозы. К такому выводу пришли специалисты Университета Нового Южного Уэльса, исследование ученых опубликовано в журнале British Medical Journal.

По информации исследователей, на определенном отрезке жизни мозг человека особенно чувствителен к нейротоксическим эффектам алкоголя. Первый из таких отрезков — период пребывания ребенка в утробе матери. Поэтому беременным крайне не рекомендуется употреблять спиртное, поскольку у плода может уменьшиться объем мозга. Кроме того, существует риск возникновения сбоев когнитивного характера.

Спиртные напитки наносят вред здоровью и в подростковом возрасте. Оказалось, что в промежутке между 15 и 19 годами алкоголь может вызвать у человека сокращение объема неокортекса, ослабить развитие белого вещества мозга и привести к небольшой или умеренной нехватки когнитивных функций.

Третий опасный период жизни для употребления алкоголя — старость.

Напомним, в ВОЗ заявили, что коронавирусную болезнь COVID-19 невозможно преодолеть путем употребления крепкого алкоголя. Специалисты заявили, что алкоголь делает организм более уязвимым к заражению.