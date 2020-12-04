Три небезпечних для вживання алкоголю періоди життя назвали вчені. Фото: depositphotos.com

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Алкоголь шкідливо вживати для здоров’я в певних періодах життя людини.

Є три періоди, коли вживання спиртного завдає людині найбільшої шкоди незалежно від дози. Такого висновку дійшли фахівці Університету Нового Південного Уельсу, дослідження вчених опубліковано в журналі British Medical Journal.

За інформацією дослідників, на певному відрізку життя мозок людини особливо чутливий до нейротоксичних ефектів алкоголю. Перший з таких відрізків — період перебування дитини в утробі матері. Тому вагітним вкрай не рекомендується вживати спиртне, оскільки у плоду може зменшитися обсяг мозку. Крім того, існує ризик виникнення збоїв когнітивного характеру.

Спиртні напої завдають шкоди здоров’ю й у підлітковому віці. Виявилося, що проміжку між 15 і 19 роками алкоголь може викликати у людини скорочення обсягу неокортексу, послабити розвиток білої речовини мозку та привести до невеликої або помірної нестачі когнітивних функцій.

Третій небезпечний період життя для вживання алкоголю — старість.

Нагадаємо, у ВООЗ заявили, що коронавірусну хворобу COVID-19 неможливо здолати шляхом вживання міцного алкоголю. Фахівці заявили, що алкоголь робить організм більш вразливим до зараження.