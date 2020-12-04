Шарій виграв суд у фейкової «Української правди». Фото: Скріншот з YouTube

https://racurs.ua/ua/n147354-shariy-za-dopomogou-suddi-vovka-vygrav-sud-u-feykovoyi-ukrayinskoyi-pravdy.html

Ракурс

Анатолій Шарій, блогер, який проживає за межами України, похвалився, що виграв позов проти інформаційного агентства «Українська правда».

Відповідне рішення ухвалив суддя Вовк з Печерського суду, який колись наказав зняти підозру з одіозного судді Вовка з Окружного адміністративного суду Києва. У редакції «Української правди» заявляють, що не мають жодного відношення до ТОВ «Українська правда», яка вказується в судовому позові. Про це повідомляється в матеріалі цього інтернет-видання.

Коротко. Виграли позов до «Української правди». Наступного разу подумають, що писати. Чи не подумають, але це будуть їхні проблеми, — написав Анатолій Шарій на власній сторінці у Facebook та опублікував копію рішення Печерського суду Києва від 4 грудня.

Тим часом «Українська правда» пише, що в судовому рішенні вказаний код ЄДРПОУ товариства «Інформаційне агентство «Українська правда». А справжньому виданню «Українська правда» цей код не належить, і адреса товариства також вказана зовсім інша.

Згідно з оприлюдненою Шарієм копією, суд задовольняє його позов про захист честі, гідності та ділової репутації, визнає недостовірною та зобов’язує вказане ним товариство спростувати інформацію про Шарія у статті, яка була опублікована на сайті справжньої «Української правди».

У редакції пояснили, що йдеться про статтю «Зробимо його разом. Як противники Зеленського готуються до реваншу». У матеріалі зазначалося, що Шарій — це «блогер, якого раніше бонзи ПР замовляли сюжети у війні один з одним».

Нагадаємо, Віктор Шарій вимагає заборонити у судовому порядку «Партію Шарія». Він звернувся до Окружного адміністративного суду Києва з відповідною вимогою.