Коли відбудеться засідання Ради асоціації Україна-ЄС, повідомили в Кабміні

Дату засідання Ради асоціації Україна-ЄС назвали в Кабміні. Фото: giz.de

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Раду асоціації Україна-ЄС можуть провести у лютому. При цьому засідання ймовірно проведуть не у форматі відеоконференції, а фізично в Брюсселі.

Саме відтермінування заходу узгоджене офіційним Києвом та керівництвом Європейського Союзу. Через пандемію коронавірусної хвороби COVID-19 захід відклали до лютого. До того часу сторони домовилися «підтримувати діалог на високому політичному рівні до якнайшвидшої можливості фізичного візиту». Про це 4 грудня заявила віце-прем'єр з європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанишина в коментарі LIGA.net.

За її словами, на наступному тижні у них із прем'єр-міністром Денисом Шмигалем запланована бесіда з Верховним представником Європейського Союзу із закордонних справ і політики безпеки Жозепом Боррелем та комісаром ЄС з питань сусідства і розширення Олівером Варгеї.

Раніше європейські ЗМІ повідомили, що Євросоюз відклав проведення Ради асоціації Україна-ЄС. Захід планувалося провести 8 грудня у форматі відеоконференції через пандемію коронавірусу. Причину відтермінування у Брюсселі пояснили бажанням провести засідання у очному форматі.