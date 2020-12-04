Список країн “червоної” і “зеленої” зон оновив Київ

https://racurs.ua/ua/n147352-spysok-krayin-chervonoyi-i-zelenoyi-zon-onovyv-kyyiv.html

Ракурс

Список країн «червоної» і «зеленої» зон оновило 4 грудня Міністерство охорони здоров’я України. «Закритими», згідно з переліком, залишаються 36 країн, тижнем раніше таких країн було 38.

Про це свідчать дані, оприлюднені у п’ятницю на сайті МОЗ.

Зокрема, у «червоній» зоні залишаються: США, Швейцарія, Румунія, Італія, Чехія, Угорщина, Австрія, Швеція, Польща, Португалія, Словенія, Чорногорія, Хорватія, Вірменія, Литва та інші.

До «червоної» зони цього тижня потрапила Болгарія, а вибули Боснія і Герцеговина та Франція. У «зеленій» зоні також опинилися, зокрема, Молдова, Латвія, Велика Британія, Німеччина, Іспанія, Греція, Білорусь, Бельгія та інші.

У переліку наводяться дані щодо 194 держав, які є членами Всесвітньої організації охорони здоров’я, зокрема інформація про кількість активних випадків захворювання на COVID-19 на 100 тис. населення в кожній країні. В Україні станом на 4 грудня цей показник становить 493,9.

Нагадаємо, у світі зафіксовано понад 65,7 млн випадків коронавірусної інфекції. Хвороба забрала життя щонайменше 1,5 млн осіб. Станом на 4 грудня в Україні зафіксовано 787,8 тис. інфікованих.