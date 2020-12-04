Локдаун буде із транспортом, дату оголосять 9 грудня — Шмигаль

https://racurs.ua/ua/n147331-lokdaun-bude-iz-transportom-datu-ogolosyat-9-grudnya-shmygal.html

Ракурс

Посилювати карантин в грудні уряд не має наміру. У цьому немає необхідності, заявив очільник Кабміну Денис Шмигаль на засіданні верховної Ради 4 грудня.

Прем'єр-міністр послався на слова міністра охорони здоров’я Максима Степанова, який запевнив громадськість, що медична система до кінця грудня точно витримає навантаження, спричинене пандемією.

Шмигаль заявив, що такі прогнози МОЗ дають уряду «можливість точніше прогнозувати дати можливих зимових канікул заради безпеки». Відтак, розглядається варіант, що додаткове посилення карантинних заходів відбудеться не раніше ніж на початку січня.

Шмигаль запевнив, що уряд продовжує аналізувати дані щодо кількості захворілих, заповненості ліжок, забезпеченості лікарень.

Ми розраховуємо пройти грудень з чинними карантинними обмеженнями, — сказав Шмигаль.

Водночас варіант локдауну у січні не передбачає закриття міського громадського транспорту, міжміського та міжнародного сполучення. Повний перелік можливих обмежень буде оприлюднений на засіданні Кабміну уже наступної середи, 9 грудня.