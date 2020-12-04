Коли Україна отримає вакцину від COVID-19, розповів Степанов у Раді

https://racurs.ua/ua/n147330-koly-ukrayina-otrymaie-vakcynu-vid-covid-19-rozpoviv-stepanov-u-radi.html

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Вакцина від коронавірусної хвороби COVID-19 світових виробників очікується в Україні на кінець першого — початок другого кварталу 2021 року.

Про це під час години запитань до уряду у Верховній Раді 4 грудня повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Україна отримає вакцину, близько 8 млн доз з ініціативи COVAX. До 7 грудня у нас підписання відповідних документів. Я думаю, що термін отримання цієї вакцини, — це кінець першого початок другого кварталу, — додав Степанов.

З його слів, МОЗ знаходиться на стадії фіналізації домовленостей зі світовими виробниками вакцин, які пройшли третю стадію клінічних випробувань. Йдеться, зокрема, про фармкомпанію Pfizer.

Теж розраховуємо їх отримувати, починаючи з другого кварталу наступного року, — уточнив Степанов.

Міністр не назвав кількості доз, які Pfizer може поставити в Україну.

Нагадаємо, за даними МОЗ, перший транш вакцини від коронавірусу Україна отримає у розмірі 1,2 млн доз: насамперед — для людей із груп ризику.

COVAX — механізм глобального доступу до вакцин від COVID-19, яка передбачає насамперед вакцинацію осіб з груп ризику. В рамках ініціативи 92 країнам вакцина буде надана безоплатно, або нижче ринкової ціни. Україна також потрапила в цей перелік. Країни отримають вакцини британської Astra Zeneca і американської Novavax.