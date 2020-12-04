Протестувальники перекрили вулиці біля Верховної Ради

https://racurs.ua/ua/n147329-protestuvalnyky-fopy-perekryly-vulyci-bilya-verhovnoyi-rady-foto.html

Ракурс

Підприємці продовжують протести у Києві. Уранці на Площі Конституції почалася акція протесту руху SaveФОП. Його учасники протестують проти введення касових апаратів, люди заблокували проїзд транспорту в урядовому кварталі.

Рух перекрито від Кріпосного провулку до Європейської площі, а також виїзд на вулицю Інститутську, — йдеться у повідомленні КМДА.

Перекрито рух по вулицях Шовковична та Грушевського. На акцію протесту приїхало приблизно 3 тис. осіб. Люди намагалися блокувати проходи до будівлі парламенту, щоб вимагати від депутатів ухвалення потрібних їм законопроектів.

Поліція ж встановила живі коридори, щоб депутати могли вільно проходити.

Частина протестувальників ночувала під Радою ще з вівторка. Вони оголосили про безстрокову акцію після того як нардепи прийняли відстрочку введення касових апаратів для ФОП до 2022 року. Частина підприємців вимагає повного скасування.

Учасники мітингу незадоволені прийнятим проектом закону, оскільки він вводить багато винятків, на яких відстрочка по касових апаратах не поширюється.

Протестувальники йдуть по Хрещатику звичним маршрутом до Бессарабського ринку, далі вгору по вулиці Круглоуніверситетській через Банкову до Ради.