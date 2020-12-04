Протестующие предприниматели перекрыли улицы возле Верховной Рады

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Предприниматели продолжают протесты в Киеве. Утром на площади Конституции началась акция протеста движения SaveФЛП. Его участники протестуют против введения кассовых аппаратов, люди заблокировали проезд транспорта в правительственном квартале.

Движение перекрыто от Крепостного переулка до Европейской площади, а также выезд на улицу Институтскую, — говорится в сообщении КГГА.

Перекрыто движение по улицам Шелковичная и Грушевского. На акцию протеста приехало около 3 тыс. человек. Люди пытались блокировать проходы к зданию парламента, чтобы потребовать от депутатов принятия нужных им законопроектов.

Полиция же установила живые коридоры, чтобы депутаты могли свободно проходить.

Часть протестующих ночевала под Радой еще со вторника. Они объявили о бессрочной акции после того как нардепы приняли отсрочку введения кассовых аппаратов для ФЛП до 2022 года. Часть предпринимателей требует полной отмены.

Участники митинга недовольны принятым проектом закона, поскольку он вводит много исключений, на которых отсрочка по кассовым аппаратам не распространяется.

Протестующие идут по Хрещатику привычным маршрутом до Бессарабского рынка, дальше вверх по улице Круглоуниверситетской через Банковую к Раде.