Борьба с COVID-19, поддержка бизнеса на карантине и отчет правительства — чем займутся в Раде

https://racurs.ua/n147327-borba-s-covid-19-podderjka-biznesa-na-karantine-i-otchet-kabmina-chem-zaymutsya-v-rade.html

Ракурс

Верховная Рада 4 декабря планирует заслушать информацию Кабмина о мерах по предотвращению распространения в Украине COVID-19 во время часа вопросов к правительству и определиться по поводу пакета президентских законопроектов о поддержке бизнеса и наемных работников в связи с возможным усилением карантина.

Пленарное заседание начнется часом вопросов к правительству на тему «О мерах правительства по предотвращению распространения в Украине коронавирусной болезни COVID-19». Сразу после часа вопросов могут рассмотреть три законопроекта президента, касающихся компенсаторных механизмов во время карантина.

Нардепы планируют рассмотреть в первом чтении ряд законопроектов, направленных на социальную поддержку предпринимателей в период осуществления ограничительных противоэпидемических мероприятий, связанных с COVID-19 (№ 4429, 4430 и 4430−1, 4431).

Также в этот день к рассмотрению в первом чтении запланированы проекты законов: