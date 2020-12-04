Боротьба з COVID-19, підтримку бізнесу на карантині і звіт уряду — чим займуться у Раді (ТРАНСЛЯЦІЯ)

https://racurs.ua/ua/n147327-borotba-z-covid-19-pidtrymka-biznesu-na-karantyni-i-zvit-uryadu-chym-zaymutsya-u-radi.html

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Верховна Рада 4 грудня планує заслухати інформацію Кабміну про заходи із запобігання поширенню в Україні COVID-19 під час години запитань до уряду та визначитися щодо пакета президентських законопроектів про підтримку бізнесу та найманих працівників у зв’язку з можливим посиленням карантину.

Пленарне засідання розпочнеться годиною запитань до уряду на тему «Про заходи уряду із запобігання поширенню в Україні коронавірусної хвороби COVID-19». Одразу після години запитань можуть розглянути три законопроекти президента, які стосуються компенсаторних механізмів під час карантину.

Нардепи планують розглянути у першому читанні ряд законопроектів, направлених на соціальну підтримку підприємців у період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, пов’язаних з COVID-19 (№ 4429, 4430 і 4430−1, 4431).

Також у цей день до розгляду у першому читанні заплановані проекти законів: