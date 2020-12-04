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Когда Украина получит вакцину от COVID-19, сообщил Степанов в Раде

Когда Украина получит вакцину от COVID-19, сообщил Степанов в Раде

4 дек 2020, 11:05
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Вакцина от коронавирусной болезни COVID-19 мировых производителей ожидается в Украине на конец первого — начало второго квартала 2021 года.

Об этом во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде 4 декабря сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Украина получит вакцину, около 8 млн доз по инициативе COVAX. До 7 декабря у нас состоится подписание соответствующих документов. Я думаю, что срок получения этой вакцины — это конец первого, начало второго квартала, — добавил Степанов.

По его словам, Минздрав находится на стадии финализации договоренностей с мировыми производителями вакцин, которые прошли третью стадию клинических испытаний. Речь идет о фармкомпании Pfizer.

Тоже рассчитываем на их получение, начиная со второго квартала следующего года, — уточнил Степанов.

Министр не назвал числа доз, которые Pfizer может поставить в Украину.


Напомним, по данным Минздрава, первый транш вакцины от коронавируса Украина получит в размере 1,2 млн доз: прежде всего — для людей из групп риска.

COVAX — механизм глобального доступа к вакцинам от COVID-19, который предусматривает вакцинацию лиц из групп риска. В рамках инициативы 92 странам вакцина будет предоставлена бесплатно или ниже рыночной цены. Украина также попала в этот список. Страны получат вакцины британской Astra Zeneca и американской Novavax.

Источник: Ракурс


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