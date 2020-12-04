Випускників шкіл можуть звільнити від ДПА у формі ЗНО. Фото: dyvys.info

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Випускників шкіл у 2021 році можуть звільнити від обовʼязкової державної підсумкової атестації у формі ЗНО.

Таке рішення можуть прийняти на тлі пандемії коронавірусу. В Українському центрі оцінювання якості освіти розробили декілька моделей проведення зовнішнього незалежного оцінювання у наступному році. Відповідно до деяких з них пропонується звільнення від обов’язкової ДПА у формі ЗНО для учнів 11 класу. Про це заявив в. о. директора центру Валерій Бойко у коментарі виданню «Освіта».

Пріоритетна модель — здача державної підсумкової атестації в навчальному закладі (письмова, усна і онлайн форма) або у форматі ЗНО. Бажаючі здавати ДПА в навчальному закладі повинні подати відповідну заяву в свою школу.

У центрі оцінювання зазначають, що у разі вибору зазначеної моделі зменшиться кількість учасників ЗНО з кожного предмета, а отже, і загальна кількість тестувань. Ті, хто планує вступати в у виші, здаватимуть ЗНО у встановлені терміни.

За словами Бойка, Верховна Рада повинна прийняти зміни, щоб дозволити випускникам здавати ДПА не тільки в формі зовнішнього незалежного оцінювання.

Нагадаємо, у жовтні в Центрі оцінювання якості освіти заявляли, що пробне зовнішнє незалежне оцінювання 2021 року відбудеться 10 квітня. Для участі у ньому треба подати заявку на сайті регіонального центру оцінювання якості освіти.