Выпускников школ могут освободить от ГИА в форме ВНО. Фото: dyvys.info

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Ракурс

Выпускников школ в 2021 году могут освободить от обязательной государственной итоговой аттестации в форме ВНО.

Такое решение могут принять на фоне пандемии коронавируса. В Украинском центре оценивания качества образования разработали несколько моделей проведения внешнего независимого оценивания в следующем году. В соответствии с некоторыми из них предлагается освобождение от обязательной ГИА в форме ВНО для учащихся 11 класса. Об этом заявил и. о. директора центра Валерий Бойко в комментарии изданию «Образование».

Приоритетная модель — сдача государственной итоговой аттестации в учебном заведении (письменная, устная и онлайн форма) или в формате ВНО. Желающие сдавать ГИА в учебном заведении должны подать соответствующее заявление в свою школу.

В центре оценивания отмечают, что в случае выбора указанной модели уменьшится количество участников ВНО по каждому предмету, а следовательно, и общее количество тестирований. Те, кто планирует вступать в вузы, будут сдавать ВНО в установленные сроки.

По словам Бойко, Верховная Рада должна принять изменения, чтобы позволить выпускникам сдавать ГИА не только в форме внешнего независимого оценивания.

Напомним, в октябре в Центре оценивания качества образования заявляли, что пробное внешнее независимое оценивание 2021 года состоится 10 апреля. Для участия в нем надо подать заявку на сайте регионального центра оценивания качества образования.