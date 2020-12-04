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Китай развернул свой флаг на Луне — новости мира

Китай развернул свой флаг на Луне (ВИДЕО)

4 дек 2020, 16:56
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Китай развернул свой флаг на Луне с помощью космического аппарата Chang’e 5, который сейчас находится на спутнике Земли для выполнения миссии по сбору образцов грунта с поверхности.

Об этом 4 декабря пишет китайское издание CGTN.

В пятницу Китайское национальное космическое управление обнародовало снимок, на котором изображен национальный флаг Китая, развернутый с Chang’e 5 на Луне перед взлетом. Снимки сделаны панорамной камерой, установленной на зонде.

Китай развернул свой флаг на Луне

Напомним, китайская космическая миссия стартовала 23 ноября. Ракета-носитель «Чанчжэн-2» вывела на орбиту подъемный, сервисный и спусковой модули, а также капсулу возвращения.

1 декабря китайский космический аппарат Chang’e 5 совершил успешную посадку на поверхность Луны. После сбора образцов модуль отправится обратно на орбиты спутника. Оттуда все модули в середине декабря должны вернуться на Землю.


Напомним, ученые опасаются, что космические аппараты могут «испортить» Луну.

Источник: Ракурс


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