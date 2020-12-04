Погода в Украине. Фото: Ракурс

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Ракурс

Погода в Украине 5 декабря будет облачная, но в ряде западных областей ожидается потепление.

Существенных осадков в виде дождя или снега в ближайшие сутки не прогнозируют. Ночью в восточных регионах обещают заморозки — от 3° тепла до 2° мороза, а днем обещают от 0° до 3° тепла. В западных областях ночью ожидается 3−5° тепла, а днем воздух прогреется до 5−12° выше нуля. Ветер обещают юго-восточный 7−12 м/с. Об этом сообщает Гидрометцентр Украины.

Погода в Киеве 5 декабря прогнозируется облачная и прохладная. Ночью воздух ожидается от 1° до 3° мороза, а днем — 0−2° выше нуля.

Погода в Харькове в завтрашний выходной тоже будет облачной и прохладной. Температуру воздуха ночью прогнозируют морозную — 3−5° с отметкой минус, днем 0−2° выше нуля.

Погодные условия в Одессе в субботу будут относительно теплыми. Температура воздуха ночью ожидается 2−4° тепла, а днем обещают 5−7° выше нуля.

Погода во Львове в ближайшие сутки ожидается без существенных осадков. Температурные показатели следующие — ночью 0−2° тепла, а днем — 6−8° выше нуля по Цельсию.

Погода в Карпатах 5 декабря будет довольно теплой. Столбики термометров ночью покажут от 1° мороза до 4° тепла, а днем 6−12° тепла.

Геомагнитная обстановка в Украине 5 декабря прогнозируется относительно спокойная. В течение суток возможны небольшие возмущения.

Напомним, синоптики предупреждали, что безветренная погода и туман 4 декабря могут привести к накоплению загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы, что может повлиять на качество воздуха.