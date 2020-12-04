Погода в Україні. Фото: Ракурс

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Погода в Україні 5 грудня буде хмарною, але в низці західних областей очікується потепління.

Істотних опадів у виді дощу чи снігу найближчої доби не прогнозують. Вночі у східних регіонах обіцяють заморозки — від 3° тепла до 2° морозу, а вдень обіцяють від 0° до 3° тепла. В західних областях вночі очікується 3−5° тепла, а вдень повітря прогріється до 5−12° вище нуля. Вітер обіцяють південно-східний 7−12 м/с. Про це повідомляє Гідрометцентр України.

Погода у Києві 5 грудня прогнозується хмарна та прохолодна. Вночі повітря очікується від 1° до 3° морозу, а вдень — 0−2° вище нуля.

Погода в Харкові у в завтрашній вихідний теж буде хмарною та холодною. Температуру повітря вночі прогнозують морозну — 3−5° із позначкою мінус, вдень 0−2° вище нуля.

Погодні умови Одесі в суботу будуть відносно теплими. Температура повітря вночі очікується 2−4° тепла, а вдень обіцяють 5−7° вище нуля.

Погода у Львові у найближчої доби очікується без істотних опадів. Температурні показники наступні — вночі 0−2° тепла, а вдень — 6−8° вище нуля за Цельсієм.

Погода в Карпатах 5 грудня буде доволі теплою. Стовпчики термометрів вночі покажуть від 1° морозу до 4° тепла, а вдень 6−12° тепла.

Геомагнітна обстановка в Україні 5 грудня прогнозується відносно спокійна. Впродовж доби можливі невеликі збурення.

Нагадаємо, синоптики попереджали, що безвітряна погода та туман 4 грудня можуть призвести до накопичення забруднювальних речовин у приземному шарі атмосфери, що може вплинути на якість повітря.