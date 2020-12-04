ОБСЄ отримала нового генсека — вперше цей пост обійме жінка

https://racurs.ua/ua/n147348-obsie-otrymala-novogo-genseka-vpershe-cey-post-obiyme-jinka.html

Ракурс

ОБСЄ отримала нового генсека — рада міністрів Організації з безпеки та співробітництва в Європі 4 грудня вперше обрала жінку — 59-річного німецького дипломата Хельгу Шмідт — новим керівником.

Про це у п’ятницю в Twitter повідомило представництво Німеччини в цій організації.

Тепер офіційно: пленарне засідання ОБСЄ призначило Хельгу Шмідт генеральним секретарем, Матео Мікаччі директором Бюро з демократичних інститутів і прав людини, Кайрата Абдрахманова (екс-главу МЗС Казахстану — ред.) верховним комісаром з національних меншин і Терезу Рібейру (чинного державного секретаря МЗС Португалії — ред.) представником з питань свободи ЗМІ, — йдеться в заяві місії Німеччини в ОБСЄ.

Шмідт змінила на цій посаді Томаса Гремінгера. Повноваження Гремінгера завершилися вже у липні, і відтоді організація фактично перебувала без формального керівника. Нові топ-чиновники ОБСЄ виконуватимуть свої повноваження впродовж трьох років, починаючи 4 грудня.

3 грудня розпочалася дводенна 27-а рада міністрів ОБСЄ, яка через пандемію COVID-19 вперше в історії проводиться через відеоконференцію.

Нагадаємо, ОБСЄ об'єднує 57 країн Північної Америки, Європи і Центральної Азії. Штаб-квартира і секретаріат організації розташовані в Відні. Швейцарець Томас Гремінгер був генеральним секретарем ОБСЄ з липня 2017 року до липня 2020 року, низка держав виступили проти продовження його мандата.