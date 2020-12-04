Жертви індонезійського шахрая, фото — Гардіан

https://racurs.ua/ua/n147347-korolevu-afery-areshtuvaly-u-brytaniyi-shahray-obduruvav-menedjeriv-z-gollivudu.html

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ФБР заявила про затримання найбільшого шахрая, який називав себе топ-менеджером Голлівуду. Його заарештували у Великій Британії.

Британська поліція затримала одного з найспритніших шахраїв світового рівня, повідомляє The Guardian. Індонезієць Харгобінд Тахілрамані перефарбовувався в жінок і називався відомим голлівудський діячем. Спійманий в Манчестері «кіношник» чекає передачі владі Сполучених Штатів.

Індонезієць називався президентом Lucasfilm Кетлін Кеннеді, колишній босом Paramount Шеррі Лансінгом. Крім того, він називав себе ще й Венді Денг (це колишня дружина магната Руперта Мердока).

Тільки з часом з’ясувалося, що під іменами голлівудських жінок-мендежерів орудував чоловік. Спочатку його взагалі вважали жінкою. Тому й називали «королевою афери Голлівуду».

«Королеву» розшукували протягом кількох років і зрештою ідентифікували як 41-річного індонезійця.

Чоловік звертався до жертв із пропозиціями прибуткової роботи в шоу-бізнесі. Їм наказували поїхати в Індонезію для виконання низки творчих завдань, зокрема, пошуку локацій та роботи зі сценаріями.

Після прибуття в Індонезію жертв змушували виплатити шахраєві та його спільнику великі суми, однак обіцяні проекти виявлялися вигадкою, а коли жертви скаржилися або висловлювали сумніви, Тахілрамані іноді погрожував їм навіть розчленуванням.

Шахрай використовував фальшивий акцент і змінював свій голос, щоб він звучав як жіночий.

Затримати афериста допомогли приватні детективи. Індонезійцю висунули звинувачення в шахрайстві, крадіжці особистих даних і плануванні злочинів.