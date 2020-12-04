«Королеву аферы» арестовали в Великобритании, мошенник обманывал менеджеров Голливуда

«Королеву аферы» арестовали в Великобритании, мошенник обманывал менеджеров Голливудаhttps://racurs.ua/n147347-korolevu-afery-arestovali-v-velikobritanii-moshennik-obmanyval-menedjerov-gollivuda.htmlРакурс
ФБР заявила о задержании хитрого мошенника, который называл себя топ-менеджером Голливуда. Его арестовали в Великобритании.
Британская полиция задержала одного из самых ловких мошенников мирового уровня, сообщает The Guardian. Индонезиец Харгобинд Тахилрамани назывался известным голливудский деятелем. Пойманный в Манчестере «киношник» ждет передачи власти Соединенных Штатов.
Индонезиец назывался президентом Lucasfilm Кэтлин Кеннеди, бывший боссом Paramount Шерри Лансинг. Кроме того, он называл себя еще и Венди Денг (это бывшая жена магната Руперта Мердока).
Только со временем выяснилось, что под именами голливудских женщин-мендежеров орудовал мужчина. Сначала его вообще считали женщиной. Поэтому и называли «королевой аферы Голливуда».
«Королеву» разыскивали в течение нескольких лет и в конце концов идентифицировали как 41-летнего индонезийца.
Мужчина обращался к жертвам с предложениями прибыльной работы в шоу-бизнесе. Им приказывали поехать в Индонезию для выполнения ряда творческих задач, в частности, поиска локаций и работы со сценариями.
По прибытии в Индонезию жертв заставляли выплатить мошеннику и его сообщнику большие суммы, однако обещанные проекты оказывались вымыслом, а когда жертвы жаловались или высказывали сомнения, Тахилрамани иногда угрожал им даже расчленением.
Мошенник использовал фальшивый акцент и менял свой голос, чтобы он звучал как женский.
Задержать афериста помогли частные детективы. Индонезийцу предъявлены обвинения в мошенничестве, краже личных данных и планировании преступлений.