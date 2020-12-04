«Королеву аферы» арестовали в Великобритании, мошенник обманывал менеджеров Голливуда

Жертвы индонезийского мошенника, фото — Гардиан

https://racurs.ua/n147347-korolevu-afery-arestovali-v-velikobritanii-moshennik-obmanyval-menedjerov-gollivuda.html

Ракурс

ФБР заявила о задержании хитрого мошенника, который называл себя топ-менеджером Голливуда. Его арестовали в Великобритании.

Британская полиция задержала одного из самых ловких мошенников мирового уровня, сообщает The Guardian. Индонезиец Харгобинд Тахилрамани назывался известным голливудский деятелем. Пойманный в Манчестере «киношник» ждет передачи власти Соединенных Штатов.

Индонезиец назывался президентом Lucasfilm Кэтлин Кеннеди, бывший боссом Paramount Шерри Лансинг. Кроме того, он называл себя еще и Венди Денг (это бывшая жена магната Руперта Мердока).

Только со временем выяснилось, что под именами голливудских женщин-мендежеров орудовал мужчина. Сначала его вообще считали женщиной. Поэтому и называли «королевой аферы Голливуда».

«Королеву» разыскивали в течение нескольких лет и в конце концов идентифицировали как 41-летнего индонезийца.

Мужчина обращался к жертвам с предложениями прибыльной работы в шоу-бизнесе. Им приказывали поехать в Индонезию для выполнения ряда творческих задач, в частности, поиска локаций и работы со сценариями.

По прибытии в Индонезию жертв заставляли выплатить мошеннику и его сообщнику большие суммы, однако обещанные проекты оказывались вымыслом, а когда жертвы жаловались или высказывали сомнения, Тахилрамани иногда угрожал им даже расчленением.

Мошенник использовал фальшивый акцент и менял свой голос, чтобы он звучал как женский.

Задержать афериста помогли частные детективы. Индонезийцу предъявлены обвинения в мошенничестве, краже личных данных и планировании преступлений.