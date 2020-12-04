ОБСЕ получила нового генсека — впервые этот пост заняла женщина

https://racurs.ua/n147348-obse-poluchila-novogo-genseka-vpervye-etot-post-zanyala-jenschina.html

Ракурс

ОБСЕ получила нового генсека — совет министров Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе 4 декабря впервые избрал женщину — 59-летнего немецкого дипломата Хельгу Шмидт — новым руководителем.

Об этом в пятницу в Twitter сообщило представительство Германии в этой организации.

Теперь официально: пленарное заседание ОБСЕ назначило Хельгу Шмидт генеральным секретарем, Матео Микаччи директором Бюро по демократическим институтам и правам человека, Кайрата Абдрахманова (экс-главу МИД Казахстана — ред.) верховным комиссаром по национальным меньшинствам и Терезу Рибейру (действующего государственного секретаря МИД Португалии — ред.) представителем по вопросам свободы СМИ, — говорится в заявлении миссии Германии в ОБСЕ.

Шмидт сменила на этом посту Томаса Гремингера. Полномочия Гремингера завершились еще в июле, и с тех пор организация фактически находилась без формального руководителя. Новые топ-чиновники ОБСЕ будут выполнять свои полномочия в течение трех лет, начиная с 4 декабря.

3 декабря началась двухдневный 27-ой совет министров ОБСЕ, который из-за пандемии COVID-19 впервые в истории проводится через видеоконференцию.

Напомним, ОБСЕ объединяет 57 стран Северной Америки, Европы и Центральной Азии. Штаб-квартира и секретариат организации расположены в Вене. Швейцарец Томас Гремингер являлся генеральным секретарем ОБСЕ с июля 2017 года до июля 2020 года, ряд государств выступили против продления его мандата.