Китай розгорнув свій прапор на Місяці

https://racurs.ua/ua/n147350-kytay-rozgornuv-sviy-prapor-na-misyaci-video.html

Ракурс

Китай розгорнув свій прапор на Місяці за допомогою космічного апарата Chang’e 5, який нині перебуває на супутнику Землі задля виконання місії зі збору зразків ґрунту з поверхні.

Про це 4 грудня пише китайське видання CGTN.

У п’ятницю Китайське національне космічне управління оприлюднило знімок, на якому зображений національний прапор Китаю, розгорнутий із Chang’e 5 на Місяці перед зльотом. Знімки зроблені панорамною камерою, встановленою на зонді.

Нагадаємо, китайська космічна місія стартувала 23 листопада. Ракета-носій «Чанчжен-2» вивела на орбіту підйомний, сервісний та спусковий модулі, а також капсулу повернення.

1 грудня китайський космічний апарат Chang’e 5 здійснив успішну посадку на поверхню Місяця. Після збору зразків модуль вирушить назад до місячної орбіти. Звідти всі модулі у середині грудня мають повернутися на Землю.

Нагадаємо, учені побоюються, що космічні апарати можуть «зіпсувати» Місяць.