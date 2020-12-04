Китай розгорнув свій прапор на Місяці (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n147350-kytay-rozgornuv-sviy-prapor-na-misyaci-video.htmlРакурс
Китай розгорнув свій прапор на Місяці за допомогою космічного апарата Chang’e 5, який нині перебуває на супутнику Землі задля виконання місії зі збору зразків ґрунту з поверхні.
Про це 4 грудня пише китайське видання CGTN.
У п’ятницю Китайське національне космічне управління оприлюднило знімок, на якому зображений національний прапор Китаю, розгорнутий із Chang’e 5 на Місяці перед зльотом. Знімки зроблені панорамною камерою, встановленою на зонді.
Нагадаємо, китайська космічна місія стартувала 23 листопада. Ракета-носій «Чанчжен-2» вивела на орбіту підйомний, сервісний та спусковий модулі, а також капсулу повернення.
1 грудня китайський космічний апарат Chang’e 5 здійснив успішну посадку на поверхню Місяця. Після збору зразків модуль вирушить назад до місячної орбіти. Звідти всі модулі у середині грудня мають повернутися на Землю.
Нагадаємо, учені побоюються, що космічні апарати можуть «зіпсувати» Місяць.